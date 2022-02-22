Канцлер ФРГ одним словом качнул маятник истории

Россия долго и терпеливо ждала, когда Запад, в том числе партнеры по "нормандскому формату" Франция и Германия, потребуют от Украины выполнения Минских соглашений. Но когда новый канцлер ФРГ Олаф Шольц посмеялся над утверждением, что жители Донбасса страдают от геноцида, стало ясно – подталкивать Киев к мирному урегулированию никто не собирается. Иначе говоря, хватило одного слова, чтобы маятник истории пришел в движение. На это указал политолог Александр Сосновский.

"Уверен, что усмешка Шольца стала той каплей, которая переполнила чашу терпения Путина. Одно слово может изменить ход истории",

– написал Александр Сосновский в своем телеграм-канале утром 22 февраля. Под этим сообщением тут же развернулась бурная дискуссия.

"Тоже об этом подумала. Еще во время прессухи было ощущение, что Путин отомстит за это".

"Интересно, немцы осознали, что их канцлер одним словом обрушил российско-немецкие отношения? И сам он понял, что натворил?"

"Он бы так хохманул про холокост ещё. Как думаете, что бы было?"

"Ну, да геноцид это же только когда миллионами уничтожают. А на Донбассе всего десятки тысяч. Тю".

"У любого, кто это видел, сжались кулаки на его морду. Самое важное, что это произошло после визита Шольца к президенту России".

"Шольц своим смехом предал Германию. (…) Он даже не понимает, что сделал для себя, своих соотечественников. Он фактически оправдал фашизм, геноцид как явление".

"Как говорится, если вы сказали не подумав – значит, вы сказали именно то, что думаете".

Путин назвал происходящее в ЛНР и ДНР геноцидом во время визита в Москву Шольца 15 февраля. Спустя несколько дней на Мюнхенском форуме по безопасности, где, напомним, представителей Москвы не было впервые с 1999 года, канцлер ФРГ прокомментировал слова российского президента, отметив, что они "смешны и нелепы".

В понедельник, 21 февраля, в Кремле был подписан Указ о признании независимости ДНР и ЛНР.