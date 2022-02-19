В МИД считают слова немецкого политика неприемлемыми

Глава правительства ФРГ Олаф Шольц решил, что его несогласие с примененным президентом России Путиным термином "геноцид" в отношении происходящих на Донбассе событий является частью исторической дискуссии. Об этом канцлер заявил на полях мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит 19 февраля.

Российский лидер ранее заявил, выступая на пресс-конференции в Москве с канцлером, что считает происходящее в ЛДНР геноцидом в отношении местных жителей со стороны украинских властей. Шольц же выразил мнение уже в Мюнхене, что приведенная коллегой терминология "смешна и нелепа". Канцлер заявил, что не собирается воспринимать буквально заявление Путина, а коллективному Западу в целом не следует менять риторику и нужно принимать во внимание целостность и суверенитет Украины.

На громкие слова канцлера обратили внимание российские читатели, напомнившие о печальном историческом прошлом Германии.

"Покаяться дядя не хочет? Или историю забыл?", "Господин Шольц, как никто другой, должен знать, что такое геноцид!", "Спасибо, Шольц, что показали свое истинное лицо… Знаем теперь, что для тебя геноцид начинается с миллионов мертвых, как у Гитлера", "Явный европейский прогиб перед хозяевами. Никакого стержня, живут и говорят по указке, стелются у ног смотрящего", "Зря рот открыл", – пишут читатели РИА "Новости".

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на слова Шольца, заявив, что немецким руководителям явно не стоит смеяться над словом "геноцид", учитывая исторический опыт Германии в расправах над людьми.

По словам российского политолога Ростислава Ищенко, на момент заявления о геноциде, которое последовало со стороны Путина, Шольц заметно занервничал – канцлер явно не ожидал таких слов от коллеги.