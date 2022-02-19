Запад готовится к самому худшему, считает эксперт

Российский лидер Владимир Путин не постеснялся в выражениях на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве, считает политолог Ростислав Ищенко. В пользу своего заявления спикер привел один знаменательный факт.

На пресс-конференции с немецким коллегой президент России впервые заявил о "геноциде" по отношению к населению Донбасса. Спикер полагает, что прозвучавшее слово в тот момент преобразило внешнее выражение лица канцлера. Как опытный политик, Шольц не может не знать, что в устоявшейся мировой политике такие заявления позволяют государству предпринимать действия для предотвращения подобных ситуаций – в той мере, которую заявившая сторона сочтет нужной для себя.

Коллективный Запад, кстати, уже пользовался указанной терминологией для принятия силовых решений в обход ООН для оправдания бомбежек в Югославии, Ираке и Сирии. Если имеется прецедент, то остальные сильные игроки могут им воспользоваться для принятия срочных мер. И Шольц, и остальные лидеры западного мира прекрасно осознают, что Российская Федерация уже достаточно крепка для того, чтобы пойти на подобные шаги. Остается лишь выражать возмущение и угрожать санкциями.

Как полагает Ищенко, тем самым Путин намекнул Западу на позорное пятно, смыть которое уже никогда не удастся. Вполне вероятно, что однажды американское посольство, эвакуированное из Киева во Львов, отправится в Берлин.

Но Шольца обеспокоила не сама возможность отправки российских войск в Донбасс. Прозвучавший термин, продолжил Ищенко, означает, что конфликт вышел за пределы востока Украины. Если есть пострадавшие, существуют и виновники, которых накажут.

В Белом доме тем временем объявили новую дату "российского вторжения" на Украину.