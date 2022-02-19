Байден "официально" объявил о вторжении России на Украину и обозначил срок

Байден "официально" объявил о вторжении России на Украину и обозначил срок
Джо Байден. Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Из уст первого лица США прозвучало скандальное заявление

Западные деятели уже несколько раз заявляли о том, что Российская Федерация вот-вот нападет на территорию украинского государства. Некоторые даже назначали конкретные даты и время. Теперь с громким заявлением выступил глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

В ходе официальной пресс-конференции американский главнокомандующий сообщил, что уже в ближайшие дни российская армия якобы вторгнется в Незалежную. Всего руководитель вашингтонской администрации отмерил Москве примерно неделю на подготовку и осуществление атаки. Мол, уже в течение грядущего семидневного периода Россия обязательно ударит по Украине.

Для того чтобы добавить вес своему странному высказыванию, Байден заявил, что наша страна "окружила" Незалежную со стороны белорусского государства, а также вдоль общих с Украиной границ, а еще в Черным море.

По мнению американского президента, основной удар придется на украинскую столицу – Киев. Миролюбивый и добросердечный Байден с особой болью в голосе напомнил, что там живут аж "2,8 миллиона невинных людей".

Стоит отметить, что многие эксперты сходятся во мнении: именно Запад старается разжечь войну и втянуть в нее Россию. Украина выбрана как плацдарм для начала боевых действий. Возможно украинские силовики вместе с западными провокаторами развяжут на юго-востоке кровавый конфликт, чем вынудят Москву встать на защиту Донбасса. Разумеется, потом они объявят, что спасение мирных жителей и является "нападением" России на Украину.

Источник: Youtube-канал Белого дома ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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