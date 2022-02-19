Люди уверены, что сомнительным образом президент США пытается увековечить свое имя

Читатели британского таблоида Daily Mail выступили с жесткой критикой в адрес действующей американской администрации, назвав президента Соединенных Штатов главным лицом, ответственным за нагнетание ситуации на Украине.

В публикации освещается недавнее высказывание главы государства, выразившего надежду, что мир сможет избежать войны между Российской Федерацией и Украиной. Байден также заявил, что Вашингтон продолжает "разоблачать планы Москвы", чтобы избежать кровопролития и возможных жертв. В противном случае Кремль будет "нести ответственность за катастрофическую и ненужную войну".

"Ага, как будто Путин испепелил Сирию", "Он пытается отвлечь внимание от американского пограничного кризиса, краха американской экономики, высокого уровня преступности и инфляции, созданной им и демократами", "Байден и Борис Джонсон – разжигатели войны. Всегда войну финансируют одни и те же люди – глобалисты, банкиры, контролирующие мир", "Направьте все ядерные бомбы НАТО на Россию. Тогда и скажите ей, чтобы она вторглась на Украину", "Прекрати провоцировать войну, ты, старая тупая вешалка. Ты всего лишь лжец! Вы, кажется, увлечены этой страной, в чем же ваша проблема?" – пишут разгневанные читатели.



Другие резонно заявили, что Байден пытается таким образом вписать свое имя в историю.

Американский лидер же заявляет, что теперь нужно ожидать "вторжения" со стороны России в ближайшие семь дней.