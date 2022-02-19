Власти в спешке спасают тех, кто не может себя защитить

Беженцы из Донецкой Народной Республики рассказали о своей эвакуации из региона, признавшись, что испугались угроз обстрела, под который раньше попадали жители жилых кварталов. Многие решили уехать в Россию ради безопасности детей.

Жители Тельмановского района Донецкой Народной Республики, размещенные в ростовском санатории "Звезда", рассказали в интервью журналистам, что приехали вместе с несовершеннолетними поздним вечером 18 февраля.

Женщины сообщили, что не в первый раз попадают под обстрел – ВСУ бомбили и дворовые территории, и огороды, где позднее собирали осколки. Одна из эвакуированных, Галина, сообщила, что ее дети были до ужаса напуганы.

"У меня двое маленьких детей, дочке тринадцать лет – у нее волосы седые от этих выстрелов. Свистит сверху, убегаешь в подвал и неясно, успеешь ли добежать", – призналась жительница Донбасса.

Три года назад, рассказала другая женщина, разбомбили снарядами школу. И теперь вдруг все началось снова. Ради детей согласились на эвакуацию.

Как пишет РИА "Новости", в первую очередь эвакуировали женщин, детей и пожилых граждан. В ближайшее время ожидается приказ от президента Украины Владимира Зеленского о наступлении на Донбасс, сообщил накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В Донбассе действует указ о всеобщей мобилизации мужского населения.

По последним данным, из донбасских республик меньше чем за сутки границу Российской Федерации пересекли свыше десяти тысяч человек. Практически половина являются гражданами России.