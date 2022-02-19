Раде придется переписывать законы, чтобы оправдать преступления "гаранта"

Действующий украинский лидер Владимир Зеленский отличается крайней "неуравновешенностью и капризностью". Соответствующее мнение выразил бывший глава Луганской области и Закарпатья, отставной генерал-лейтенант милиции Геннадий Москаль.

По словам спикера, меньше чем за три года глава государства успел совершить массу глупостей, за которые приходится расплачиваться населению. А закрытие оппозиционных каналов на телевидении не может не отразиться на действующем законодательстве Украины – Москаль считает, что Верховная рада должна принять новый Уголовный кодекс, потому что действующая администрация открыто нарушает его положения.

Что касается самого Зеленского, то он явно не обладает качествами, необходимыми для проведения взвешенной политики. Москаль считает, что президент – личность явно противоречивая: встает утром с одной мыслью, а на работу идет уже "с другой". Делает же то, что отличается и от первого, и второго.

"Это неуравновешенный и капризный человек", – считает бывший глава Закарпатья.



На Наполеона Зеленский похож лишь ростом, считает Москаль. В действительности украинский лидер не способен к длительному умственному напряжению.

Зеленский ввел санкции в отношении компаний, выступающих владельцами оппозиционного телеканала "НАШ", на котором выступал Москаль с заявлением выше. Аналогичные меры приняты в отношении "112 Украина", NewsOne, а также еще четырех каналов.

Ранее российский телеведущий Иван Ургант предложил президенту Украины заменить на КВН больного Александра Маслякова, выразив уверенность, что такой профессионал станет достойной кандидатурой.

