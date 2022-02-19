Незалежная откажется идти на огромный риск, уверен эксперт

Дальнейшие обстрелы территории Донбасса со стороны вооруженных сил Украины спровоцируют ввод российского миротворческого контингента в регион, заявил политолог, эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов.

Специалист полагает, что подобное решение уже окажет давление на официальный Киев – в итоге украинская армия прекратит обстрелы территорий молодых республик, и военный конфликт деэскалируется.

Гасанов считает, что в Кремле могут принять решение о введении миротворцев из-за массированных обстрелов с украинской стороны. Тогда Киев протрезвеет – вряд ли ВСУ пойдут на колоссальный риск и станут пускать снаряды по ЛДНР. Если же Незалежная осмелится на такие шаги, региону грозит сценарий военных действий в Грузии 2008 года.

Введение миротворческого контингента, считает Гасанов, лишь добавит политический вес к требованиям Москвы о гарантиях безопасности и недопуске Украины в состав НАТО.

"Пустит снаряд – ставки повысятся. То есть следующим шагом окажется повторение войны в Грузии. Условием вывода войск станет выполнение требований по безопасности и соблюдение Минских договоренностей", – считает спикер.

Журналисты "Страны" предположили, что украинские власти действительно готовятся к масштабному наступлению в Донбассе, несмотря на постоянные опровержения офиса президента Незалежной и главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Ситуация, вероятнее всего, приближается к некой развязке. Однако общая картина говорит о том, что действующий состав кабмина, кажется, не собирается выполнять Минские соглашения, как и их предшественники.