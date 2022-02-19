Войны России с Украиной не будет: политолог раскрыл сдерживающий Киев фактор

Войны России с Украиной не будет: политолог раскрыл сдерживающий Киев фактор
Volodymyr Tarasov/www.globallookpress.com
продолжениеДойдут до границы России за два дня: опубликован план наступления Украины в Донбассе
Незалежная откажется идти на огромный риск, уверен эксперт

Дальнейшие обстрелы территории Донбасса со стороны вооруженных сил Украины спровоцируют ввод российского миротворческого контингента в регион, заявил политолог, эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов.

Специалист полагает, что подобное решение уже окажет давление на официальный Киев – в итоге украинская армия прекратит обстрелы территорий молодых республик, и военный конфликт деэскалируется. 

Гасанов считает, что в Кремле могут принять решение о введении миротворцев из-за массированных обстрелов с украинской стороны. Тогда Киев протрезвеет – вряд ли ВСУ пойдут на колоссальный риск и станут пускать снаряды по ЛДНР. Если же Незалежная осмелится на такие шаги, региону грозит сценарий военных действий в Грузии 2008 года.

Введение миротворческого контингента, считает Гасанов, лишь добавит политический вес к требованиям Москвы о гарантиях безопасности и недопуске Украины в состав НАТО.

"Пустит снаряд – ставки повысятся. То есть следующим шагом окажется повторение войны в Грузии. Условием вывода войск станет выполнение требований по безопасности и соблюдение Минских договоренностей", – считает спикер.

Журналисты "Страны" предположили, что украинские власти действительно готовятся к масштабному наступлению в Донбассе, несмотря на постоянные опровержения офиса президента Незалежной и главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Ситуация, вероятнее всего, приближается к некой развязке. Однако общая картина говорит о том, что действующий состав кабмина, кажется, не собирается выполнять Минские соглашения, как и их предшественники.

Источник: Военное дело ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров

Байден "официально" объявил о вторжении России на Украину и обозначил срок

Из уст первого лица США прозвучало скандальное заявление

На территории Ростовской области взорвался снаряд - СМИ

Инцидент произошел в километре от границы с Украиной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей