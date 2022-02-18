Украинские журналисты раскрыли возможные причины эвакуации жителей ДНР и ЛНР

Украинские журналисты раскрыли возможные причины эвакуации жителей ДНР и ЛНР
Фото: Alexander Rekun / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Не исключено, что ВСУ действительно готовит нападение на мятежный Донбасс

На Украине строят свои версии неожиданной и скорой эвакуации мирного населения ДНР и ЛНР в Ростовскую область. Журналисты издания "Страна.ua" в своем телеграм-канале назвали три предположения, почему власти народных республик пошли на такой шаг.

В качестве первой версии они выдвинули довод о том, что Киев действительно готовит наступление в Донбассе, что ранее власти страны не раз опровергали. Это, кстати, сделал и сегодня на фоне сообщений из Донецка и Луганска главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, обратившись через "Фейсбук" к жителям ДНР и ЛНР.

Также не исключен вариант, что наступление или серьезное обострение вооруженного конфликта готовят сами республики, считает в украинском издании. Впрочем, данная версия маловероятна, т.к. у мятежного края недостаточно сил, а передвижения ВС РФ на Донбассе не фиксирует даже западная разведка.

Третьим вариантом может быть попытка заставить президента Незалежной Владимира Зеленского начать выполнять Минские соглашения, продемонстрировав коллективному Западу серьезность положения.

"Может быть. Но эффект вряд ли будет. Зеленский и все прочие еще раз заявят, что Украина не собирается наступать на Донбассе. А Запад обвинит Россию и "ДНР" в эскалации ситуации", – заметили в издании.

Напомним, ранее в пятницу, 18 февраля, из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ по всей линии соприкосновения и угрозы наступления на Донбасс почти в унисон Донецк и Луганск объявили о срочной эвакуации женщин, детей и пенсионеров в Россию. Прежде всего из республик стали вывозить воспитанников детских интернатов.


Позже президент РФ Владимир Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область для организации работ "по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь", сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.


Кроме того российский кабмин должен в срочном порядке обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей.

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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