Способных защищать регион мужчин призвали взять в руки оружие

Леонид Пасечник призвал жителей Луганской народной республики начать эвакуацию в Россию. Такое заявление он сделал после объявления главы ДНР Пушилина о пересылке людей в Ростовскую область из-за угрозы наступления ВСУ.

Глава ЛНР поручил ведомствам помочь гражданам немедленно уехать в Россию. По его словам, украинская армия готовится начать наступление в ближайшее время. Всех способных сражаться мужчин он призвал взять в руки оружие, чтобы защитить республику.

Со стороны ДНР в Ростовскую область планируют переправить несколько сотен тысяч человек. Сколько эвакуируют со стороны ЛНР – пока неизвестно.