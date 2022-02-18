Глава ЛНР объявил эвакуацию жителей в Россию вслед за ДНР

Способных защищать регион мужчин призвали взять в руки оружие

Леонид Пасечник призвал жителей Луганской народной республики начать эвакуацию в Россию. Такое заявление он сделал после объявления главы ДНР Пушилина о пересылке людей в Ростовскую область из-за угрозы наступления ВСУ. 

Глава ЛНР поручил ведомствам помочь гражданам немедленно уехать в Россию. По его словам, украинская армия готовится начать наступление в ближайшее время. Всех способных сражаться мужчин он призвал взять в руки оружие, чтобы защитить республику. 

Со стороны ДНР в Ростовскую область планируют переправить несколько сотен тысяч человек. Сколько эвакуируют со стороны ЛНР – пока неизвестно. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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