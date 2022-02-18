Глава региона объявил об угрозе начала войны

Власти самопровозглашенной ДНР объявили об экстренной эвакуации мирного населения региона в Россию. Соответствующее объявление опубликовано на сайте главы региона.

Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готовится отдать приказ военным начать наступление на территории ДНР и ЛНР. В связи с этим власти были вынуждены организовать массовый централизованный выезд населения в Ростовскую область – там уже подготовили места приема и размещения жителей.

В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых людей. В пунктах их обеспечат всем необходимым.

На пограничных пунктах, по словам Пушилина, создали специальные условия для быстрого перехода. Штабам территориальной обороны поручили предоставить транспорт для успешной эвакуации.

Всего, по данным "Интерфакса", в Россию будет отправлено "несколько сотен тысяч человек".

МИД Украины, в свою очередь, опроверг подготовку наступательной операции в Донбасе, отметив, что не пранирует там никаких диверсионных действий.