Никаких конференций в Мюнхене: Белый дом наказал Зеленскому остаться на Украине

Никаких конференций в Мюнхене: Белый дом наказал Зеленскому остаться на Украине
Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Вашингтон намекнул, что на фоне эскалации в Донбассе можно заняться чем-то поважнее

Рост напряженности вокруг ситуации в Донбассе наблюдается с 18 февраля. На фоне информации о нарушении режима прекращения огня и появлении данных о стягивании военных сил Незалежной к зоне боевых действий администрацию Джо Байдена беспокоит, что президент Украины Владимир Зеленский собирается уехать на выходных в Мюнхен, где в субботу состоится пресс-конференция по безопасности.

В Белом доме полагают, что Российская Федерация неким образом может воспользоваться отсутствием Зеленского на Украине в своих целях. О беспокойстве Белого дома уже осведомлены в Киеве. В администрации Зеленского отреагировали и заявили, что следят за происходящим.

"Пресс-секретарь Зеленского сообщил, что лидер планировал приехать, но "наблюдает за ситуацией, которая становится все более и более драматичной", заявив, что если будет "драматическая эскалация или какие-то тревожные сообщения, то он может передумать", – говорится в публикации NBC.

Как отмечает источник, 18 февраля президент Соединенных Штатов переговорит с "траснатлантическими лидерами" по телефону. Ключевой темой диалога и обмена мнениями будет "наращивание российского военного контингента" у украинских границ, а также усилия коллективного Запада по осуществлению сдерживания и принятию соответствующих дипломатических мер.

Как отмечает телеканал, ссылаясь на два источника в Пентагоне, американская сторона планирует отправку 200 военнослужащих и колонны бронетехники в Венгрию. В настоящее время группа находится в районе европейского командования и будет переброшена в ближайшие дни.

Ранее украинские СМИ выдвинули свои версии по поводу причин эвакуации гражданских из ЛДНР.

Источник: NBC News ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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