Разведке удалось получить секретные данные

Донецкая народная республика опубликовала схему наступательной операции ВСУ, добытую разведслужбами, о чем стало известно сегодня, 19 февраля.

Как указал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, разведывательные службы располагают планом Вооруженных сил Украины, которые намерены выполнить операцию за пять дней. Конкретная цель – выдавить из Донбасса все русскоязычное население ради контроля над этим регионом.

Основной удар должен прийтись на линию Краматорск-Дебальцево для дальнейшего выхода к Алчевску и Енакиево. Затем предполагается выход к российской границе за двое суток.

Тем временем южнее ВСУ планируют выйти к Иловайску и Ульяновскому, в дальнейшем – к Красному Лучу, чтобы также подойти к границам Российской Федерации.

Украинские силовики рассчитывают выдавить население и добиться успешного выполнения операции за счет массированного удара средств артиллерии и авиации, включая беспилотные летательные аппараты и вертолеты, которыми планирует уничтожить объекты военного и гражданского назначения.

Вместе с тем ВСУ планирует блокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.

Политолог Камран Гасанов, однако, полагает, что продолжение обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины спровоцирует решение Кремля о вводе миротворческого контингента, и минометные атаки ВСУ по Донбассу прекратятся. Тем не менее, приведенные выше планы говорят о том, что Киев может действительно готовиться к масштабному наступлению на территории молодых республик.