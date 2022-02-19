Власти топят население в крови, считает парламентарий

Недавняя потасовка в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера", в которой непосредственными участниками оказались депутат Верховной рады Нестор Шуфрич и журналист Юрий Бутусов, говорит о том, что Киев готовит настоящую "резню" против русскоязычного населения. Соответствующее мнение выразил парламентарий, член ОПЗЖ Илья Кива.

Во время прямого эфира Бутусов напал на представителя "Оппозиционной платформы" после того, как тот назвал Украину страной для носителей разных языков, включая русский и венгерский. Журналисту слова коллеги не понравились, и он решил атаковать его кулаками. Остальные гости называли Шуфрича "пятой колонной". К оскорблениям присоединился и присутствовавший там же Петр Порошенко.

По мнению Кивы, украинское телевидение пропагандирует аналогичное отношение к русскоговорящим в стране. Главред издания "Цензор.нет" (заблокировано на территории РФ) набросился с кулаками на человека, который осмелился заявить о праве каждого на использование родного языка.

Однако, считает Кива, нужно смотреть глубже: Шустер банально вносит в свои передачи элементы треша ради повышения популярности и рейтингов, и вся акция была заранее спланирована. Для того, чтобы все получилось наверняка, позвали Порошенко, Яценюка и Билецкого – они уж точно были не против акта насилия над депутатом ОПЗЖ.

"По телевизору показали – значит, так нужно!!! Оказывается "их", независимо от статуса и положения можно и нужно бить, душить. И, главное, за это ничего не кому не будет. И тут же все подконтрольные власти медиа начали заявлять: смотрите, как весело "их" бить. Готовится резня и геноцид", – высказался Кива.

Что касается Владимира Зеленского, добавил Кива, то он запомнится Украине как человек, который топит родную страну в крови. А народ проклинает бывшего комика "Квартала 95" – вместе со всем его родом до седьмого колена.