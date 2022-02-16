Ургант предложил Зеленскому выступить в качестве ведущего КВН

Ургант предложил Зеленскому выступить в качестве ведущего КВН
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Зеленский долгое время был капитаном команды КВН "95-й квартал"

Иван Ургант в своём шоу на Первом канале заявил, что ведущий телеигры должен быть остроумным и знать все ее тонкости. По его мнению, на эту роль отлично бы подошел президент Украины Владимир Зеленский.

Телеведущий отметил, что с учётом текущей геополитической обстановки такое решение смогло бы всех примирить. 

Зеленский долгое время был участником юмористической телеигры, являлся капитаном команды "95-й квартал".

"Представляешь, как все удивятся, когда Владимир выйдет и скажет: "Тема сегодняшней игры: "В гостях хорошо, а дома лучше"?!" – обратился ведущий к Дмитрию Хрусталеву. 

На днях стало известно, что бессменный ведущий юмористической телеигры КВН Александр Масляков заразился коронавирусной инфекцией. Впервые за всю историю проекта он не может принять участие в записи выпусков. На съёмках первых пяти игр сезона его заменят другие российские ведущие – Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев и Иван Ургант.

Пользователи сети считают, что с этой задачей также справились бы Юлий Гусман и Андрей Бурковский. 

Источник: Вечерний Ургант" ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
новости партнеров
По теме

Пенсионеры могут остаться без льгот

Неработающим пожилым людям придется сделать выбор, какими деньгами пожертвовать

Псаки озвучила условия победы США над Россией

В Вашингтоне уверены, что Пекин не сможет помочь Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей