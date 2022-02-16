Зеленский долгое время был капитаном команды КВН "95-й квартал"

Иван Ургант в своём шоу на Первом канале заявил, что ведущий телеигры должен быть остроумным и знать все ее тонкости. По его мнению, на эту роль отлично бы подошел президент Украины Владимир Зеленский.

Телеведущий отметил, что с учётом текущей геополитической обстановки такое решение смогло бы всех примирить.

Зеленский долгое время был участником юмористической телеигры, являлся капитаном команды "95-й квартал".

"Представляешь, как все удивятся, когда Владимир выйдет и скажет: "Тема сегодняшней игры: "В гостях хорошо, а дома лучше"?!" – обратился ведущий к Дмитрию Хрусталеву.

На днях стало известно, что бессменный ведущий юмористической телеигры КВН Александр Масляков заразился коронавирусной инфекцией. Впервые за всю историю проекта он не может принять участие в записи выпусков. На съёмках первых пяти игр сезона его заменят другие российские ведущие – Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев и Иван Ургант.

Пользователи сети считают, что с этой задачей также справились бы Юлий Гусман и Андрей Бурковский.