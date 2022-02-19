Более 10 тысяч человек сбежали в Россию из Донбасса

В регионе сложилась критическая ситуация

Жители донбасских республик в последнее время живут в постоянном страхе за свои жизни. Из-за резко обострившегося конфликта на юго-востоке Украины мирные люди вынуждены бежать в Россию. По данным журналистов, нашу границу уже пересекли более 10 тысяч человек из Донбасса.

Как стало известно корреспондентам агентства РИА "Новости", по состоянию на утро 19 февраля, на территорию Российской Федерации попали 10 356 человек, среди них 4,5 тысячи с российскими паспортами, 5,8 тысячи с украинскими и еще 23 иностранца.

Напомним, из-за агрессивных действий украинских силовиков, которые продолжают обстрел донбасских республик, главы ДНР и ЛНР приняли решение о массовой эвакуации мирного населения на территорию России.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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