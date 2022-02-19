Специалисты обнаружили взрывное устройство

На территории Луганской Народной Республики обнаружили взрывное устройство, которое находилось по пути следования автобусов с эвакуированными жителями. Об этом РИА "Новости" сообщили источники в силовых структурах.

Как сообщил источник информационного агентства, дорога, по которой перевозят беженцев из Донбасса, оказалась заминирована. Согласно приведенным данным, взрывное устройство находилось под мостом.

В то же время, по ряду источников, по дороге в Луганск-Краснодон обнаружен заминированный автомобиль. Специалисты проверяют транспортное устройство, оценивая мощность взрывчатки. На месте работают профильные службы, отмечает "Интерфакс".

Люди бегут из родных мест, так как опасаются за свои жизни и жизни близких. Украинские силовики резко нарастили агрессивность. Многие понимают, что сегодня находиться на территории донбасских республик очень опасно. Именно поэтому местные власти приняли решение о массовой эвакуации мирного населения. В первую очередь, на территорию Российской Федерации вывозят стариков, женщин и детей.

