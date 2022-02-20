За моральный ущерб: депутат Верховной Рады готовит судебный иск против Байдена

За моральный ущерб: депутат Верховной Рады готовит судебный иск против Байдена
Джо Байден. Фото: Oliver Contreras - CNP/www.globallookpress.com
Информационная истерия нанесла стране непоправимый урон, считает политик

Украинский парламентарий, член политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!"  Илья Кива сообщил, что готовит международный судебный иск против президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который нанес ему моральный ущерб за постоянные заявления о "подготовке" вторжения в Незалежную со стороны Российской Федерации.

По мнению истца, американский лидер "убил его веру" в демократию, которой Белый дом так гордится, и в независимость средств массовой информации Запада. Депутат Верховной Рады, к тому же, считает, что тем самым заявитель о "вторжении" нанес серьезную травму психологического характера из-за своих панических и провокационных заявлений, согласно которым Путин готов "напасть" на Украину и развязать там войну.

В своем сообщении в социальных сетях автор также рекомендовал украинскому правительству принять аналогичные меры и потребовать в судебном порядке компенсации убытков из-за неподтвержденных сообщений от США, которые нанесли непоправимый урон украинской экономике – паника по поводу "нападения" России привела к оттоку иностранного капитала с украинских рынков.

Днем ранее Кива заявил, что украинские власти пропагандируют в СМИ насильственное отношение к русскоязычному населению, которое стремятся выдавить из России. Депутат Рады привел в пример своего однопартийца Нестора Шуфрича, на которого напал главред заблокированного в РФ издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов – журналист при молчаливом согласии присутствующих набросился на выступавшего за свободу языка политика и принялся царапать ему руками лицо. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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