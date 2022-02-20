Черный политтехнолог поглумился над министром за его высказывания о "пацанских понятиях"

Украинский телеведущий, политтехнолог Владимир Петров решил в прямом эфире оскорбить российского лидера Владимира Путина вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В частности, ведущий канала "Рада" прошелся по недавнему заявлению лидера российской дипломатии, который призвал западные государства научиться достигать договоренностей и следовать своим обещаниям по принципу "пацан сказал – пацан сделал". Петров решил загадать загадку с довольно оскорбительным подтекстом, воспользовавшись возможностью поддеть Кремль.

Политтехнолог обратился к министру иностранных дел России "его же языком", загадав загадку про два стула.

"На одном есть пики точеные, а на другом есть пальцы верченые. На какой ты усядешься, и на какой Путина посадишь?" – обратился в эфире канала "Рада" Петров к Лаврову.

Петров стал работать на реформированном телеканале "Рада" в прошлом году вместе с остальными ведущими, перекочевавшими из закрытых действующей украинской администрацией "112 Украина" и ZIK. В середине декабря его отстранили от эфира после скандальных высказываний в адрес бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель, которую уже можно было ругать после ее ухода с должности, однако несколько дней спустя "черный" политтехнолог вернулся на канал в качестве эксперта.

Ранее на ток-шоу Савика Шустера напали на депутата Нестора Шуфрича из "Оппозиционной платформы" – тот заявил, что в стране есть и носители русского и венгерского языков, в итоге пострадал из-за нападения журналиста Юрия Бутусова, которому слова коллеги явно не понравились.