Общественник предупредил всех о своем намерении, "пока не закрыли Интернет"

Российский политик, экс-президент немцовского "Союза правых сил" Леонид Гозман отметился громким заявлением, напомнив о своей позиции по поводу событий на Украине: общественный деятель заявил в соцальных сетях, что в случае войны откажется от Российской Федерации и будет поддерживать Киев.

Гозман предупредил своих подписчиков, что делает соответствующее заявление, пока не успели ввести военную цензуру и ограничить интернет-трафик. Автор заявил, что в случае конфликта целиком и полностью адресует свою поддержку украинской стороне, а тех, кто развяжет войну, готов заранее считать военными преступнками и злейшими врагами "нашей страны" (неясно, какой именно из-за обтекаемой формулировки).

"Царьград" с рядом остальных российских медиа называет сообщение Гозмана "саботажем". Однако политик известен своей позицией по Крыму – он открыто выступал против воссоединения региона с остальной частью Россией и требовал от властей прекращения материальной поддержки для жителей Донбасса.

Пока не ввели военную цензуру и не закрыли Интернет, заявляю, что в грядущей войне с Украиной (если она начнется) я буду целиком и полностью на стороне Украины и буду считать тех, кто ее сейчас развязывает, военными преступниками и злейшими врагами нашей страны. — Leonid Gozman (@Leonid_Gozman) February 19, 2022

С тех пор его позиция не менялась – в предыдущем посте в Twitter автор намекает, что взрывы с эвакуацией населения из Донбасса говорит о том, что "подонки начинают войну", глумлясь над авторами заявлений об украинской агрессии в регионе. Впрочем, и остальные сообщения Леонида полны презрения и критики в адрес российской стороны.

На пост Гозмана отреагировал Александр Сосновский, рассудив, что, раз началась война, то тот осознанно заявил о намерении перейти на сторону врага и стал открытым перебежчиком.