Зеленский попытался повторить за Путиным и сел в лужу

Зеленский попытался повторить за Путиным и сел в лужу
Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos / dpa / www.globallookpress.com
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Президент Украины продемонстрировал свои "детские обиды"

Украинские СМИ оценили выступление главы Незалежной Владимира Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене и сделали нелестные для политика выводы.

Журналисты заявили, что украинский лидер пытался повторить за российским коллегой Владимиром Путиным его знаменитую Мюнхенскую речь, но сел в лужу. В статье авторы указали на колоссальную разницу между выступлениями двух политиков. Так, Путин говорил о системных разногласиях РФ со Штатами и НАТО. Зеленский же продемонстрировал "детские обиды" – мол, Запад недостаточно щедро выделяет деньги и вообще не испытывает особой любви к Украине, отмечает сайт телеканала "360".

В материале также отмечается, что Путин после Мюнхенской речи подкрепил слова делом – Россия взяла курс на купирование угроз безопасности нашей страны. Украинский же президент дал понять, что его страна ничего не может без поддержки партнеров.

Журналисты также пояснили, почему Зеленский так спокоен на фоне всеобщей истерии по поводу российского "вторжения". На конференции политик уверенно заявил, что никакого военного конфликта с Москвой не будет.

"Судя по всему, он думает, что его „разводят“,

– резюмировали авторы.

Ранее американский журналист попытался процитировать Путина и опозорился. На ошибку ему указал коллега.

Источник: "Страна" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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