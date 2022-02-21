Киев затягивает процесс как может, чтобы проблема решилась сама собой

Обещание украинского лидера Владимира Зеленского представить законы, остающиеся предметом обсуждения в рамках выполнения Минских договоренностей, до сих пор не выполнены. Судя по последним заявлениям Банковой, Киев склонен трактовать положения "Минска" наиболее выгодным для себя образом, что, вероятно, отразится на документах действующих властей – если они вообще будут представлены Трехсторонней контактной группе, как это было обещано.

Пока что о каких-либо подвижках по статусу Донбасса не сообщается. От Верховной Рады, куда в итоге должны попасть проекты законов, также ничего не слышно. Однако тупик вокруг "Минска" – ключевая проблема страны, которая не может решить вопрос с регионами на востоке. Тем не менее, пишет "Страна.ua", внешние признаки говорят о том, что команда Зеленского не собирается решать проблему серьезными компромиссами.

Ряд источников утверждают, что Банковая не пытается даже рассматривать вариант с серьезными действиями вокруг "Минска". Все происходящее, считают в аппарате – признание Россией ЛДНР. Так как позиция Киева такова, что "большая война" со стороны РФ исключается, то и внесения изменений в конституцию и переговорами с ЛДНР не требуется.

Сам факт возможного признания непризнанных республик Россией администрация Зеленского считает крайне выгодным вариантом – в таком случае Минские соглашения, невзлюбленные украинской властью, будут похоронены. И именно поэтому Киев оттягивает процесс по возможности, пока Москва, наконец, не признает республики и проблема не решится сама собой, уточняет RT.

Давление со стороны Запада по теме "Минска" не настолько серьезно, чтобы изменить позицию Зеленского. Обострение на Донбассе можно использовать в качестве повода для отсрочки исполнения обязательств, уже данных Шольцу, пишет телеканал "360".

Однако иные источники допускают, что бескомпромиссность украинской администрации чревата для Киева определенными последствиями со стороны Белого дома. Какими – пока остается лишь предполагать.