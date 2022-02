Американский журналист Питер Бейкер решил вставить свои пять копеек во всеобщее обсуждение грядущего "нападения" России на Украину. Желая понагнетать вместе с другими западными СМИ, сотрудник New York Times попытался процитировать президента РФ Владимира Путина и опозорился.



Бейкер заявил в соцсетях, что глава нашей страны якобы вынашивает коварные планы относительно Украины, так как "нападение" исправит последствия развала СССР, который, по словам журналиста, "освободил миллионы".

На ошибку Бейкера обратил внимание его коллега из Ирландии Брайан Макдональд. Он поправил его, высказавшись в соцсетях. Макдональд подчеркнул, что эти слова Путина регулярно перевирают зарубежные СМИ. Президент РФ имел в виду вовсе не это. На самом деле политик говорил о том, что распад Советского Союза привел к тому, что миллионы русских оказались за границей новой страны, и это стало крупнейшей геополитической катастрофой прошлого века.

Indeed, as @MoonofA has pointed out: Putin actually said "above all, we should acknowledge that the collapse of the Soviet Union was a major geopolitical disaster of the century."



"A major," not "the greatest."