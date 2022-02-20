Американский журналист опозорился, цитируя Путина

Американский журналист опозорился, цитируя Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Репортеру-невежде публично указал на ошибку коллега

Американский журналист Питер Бейкер решил вставить свои пять копеек во всеобщее обсуждение грядущего "нападения" России на Украину. Желая понагнетать вместе с другими западными СМИ, сотрудник New York Times попытался процитировать президента РФ Владимира Путина и опозорился.

Бейкер заявил в соцсетях, что глава нашей страны якобы вынашивает коварные планы относительно Украины, так как "нападение" исправит последствия развала СССР, который, по словам журналиста, "освободил миллионы".

На ошибку Бейкера обратил внимание его коллега из Ирландии Брайан Макдональд. Он поправил его, высказавшись в соцсетях. Макдональд подчеркнул, что эти слова Путина регулярно перевирают зарубежные СМИ. Президент РФ имел в виду вовсе не это. На самом деле политик говорил о том, что распад Советского Союза привел к тому, что миллионы русских оказались за границей новой страны, и это стало крупнейшей геополитической катастрофой прошлого века.

На фоне обострения ситуации в Донбассе западные СМИ продолжают раздувать истерию вокруг якобы готовящегося вторжения России на Украину. Российская сторона неоднократно заявляла, что не заинтересована в военном конфликте. Однако Запад не желает внять голосу разума. Между тем в Донбассе на днях объявили эвакуацию. Тысячи людей покинули свои дома – беженцев принимают в России. В Ростовской области власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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