Bloomberg: Китай отказался принимать суда с российской нефтью из-за санкций

Китай подставил Россию после нового решения США
Фото: vesselfinder.com
В Пекине испугались ограничений со стороны Вашингтона

Китай отказался впускать в собственный порт суда, на борту которых перевезли около двух млн баррелей российской нефти, после введенных санкций со стороны США в прошлую пятницу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные сервисов по отслеживанию судов. 

Предполагалось, что танкер Huihai Pacific должен был прибыть в Дунцзякоу в провинции Шаньдун 15 января после загрузки почти 770 000 баррелей сырой нефти ESPO из российского тихоокеанского порта Козьмино в начале месяца. Однако в выходные он изменил курс и теперь стоит на стоянке у берега.

Аналогичные меры коснулись и судна Mermar, вышедшего из Козьмино 5 января с более чем 755 тыс баррелей ВСТО. Оно должно было зайти в порт Яньтай на этой неделе, но теперь ждет поблизости с портом. Также в Желтом море простаивает Olia с 709 тыс баррелей российской нефти.

На прошлой неделе США приняли один из самых агрессивных санкционных пакетов против России за последние почти три года. В него попали около 180 судов, которые перевозят российское топливо, а также "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз" со своими дочерними компаниями. После принятых мер стоимость мартовских фьючерсов на Brent начала резко расти – выше 81 доллара за баррель.

Ранее стало известно, что Индия ищет замену российской нефти из-за сложностей с импортом.

Источник: Bloomberg
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