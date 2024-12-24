Reuters: Индия ищет замену российской нефти из-за сложностей с импортом

Один из ключевых покупателей топлива из РФ жалуется на проблемы в сотрудничестве между странами

Три государственных нефтеперерабатывающих завода в Индии рассматривают возможность выйти на рынок сырой нефти из Ближнего Востока, поскольку испытывают трудности с закупкой российского топлива. За последнее время поставки из России сократились на треть, а новые контракты помогут поддержать цены на высокосернистое сырье.

По словам источников, в январе следующего года Индии не достает порядка 8-10 млн баррелей российской нефти для покрытия своих нужд. Переработчики опасаются, что из-за этого они скоро столкнутся с большими проблемами.

Сейчас Нью-Дели является крупнейшим мировым покупателем топлива из России на фоне введенных санкций – оно занимает треть от всех поставок энергоносителей в Индию. Отказ от закупки может нанести тяжелый удар по российскому экспортному рынку, а проблемы с поставками – навредить экономике страны.

Трейдеры утверждают, что проблемы с поставками появились в ноябре, когда начал сокращаться спотовый экспорт сырой нефти. Это связано с возобновлением работы нефтеперерабатывающих заводов после техобслуживания, нарушением судоходства на фоне плохой погоды и обязательствами России по ОПЕК, согласно которым она должна сократить добычу в конце 2024 года.

Дополнительный удар нанесло правительство Индии, которое запретило расчеты за российскую нефть в китайской валюте.

Ранее сообщалось, что европейские авиакомпании несут убытки из-за решения России перекрыть воздушное пространство.