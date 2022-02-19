Перепуганные мирные жители продолжают перебираться в Россию

Сегодня, 19 февраля, стало известно, что Ростовская область, которая выступает главным принимающим беженцев из Донбасса регионом, ввела режим чрезвычайной ситуации.



Представители администрации этого российского субъекта объяснили, что такое положение введено из-за роста числа беженцев с юго-востока Незалежной.

Соответствующий режим введен с 10 утра субботы.

Отметим, ситуация в донбасских республиках резко обострилась. Украинские силовики наращивают агрессию. На этом фоне руководство Донецка и Луганска приняло решение организовать массовую эвакуацию населения на территорию Российской Федерации.