В Альянсе хотят задействовать пятую поправку в договоре о коллективной обороне

Расширение НАТО с помощью Швеции и Финляндии не было оставлено Россией – страна жестко отомстила на такие действия, предприняв новые меры против Запада. На это указывают различные инциденты в Европе, уверены западные чиновники.

По их словам, после присоединения двух стран к Альянсу количество гибридных атак, в которых подозревают Москву, кратно увеличилось. Например, недавно ракетный корвет "Меркурий" сопровождал нефтяной танкер – следить за ними отправили вертолет Sea Lynx с немецкого фрегата. В ответ российский корабль выстрелил по судну осветительными ракетами, заставив пилота повернуть назад.

Также на Западе заявляют, что российские военные корабли стали чаще открывать предупредительный огонь по судам НАТО, использовать системы глушения сигнала, нарушая воздушное движение, проводить сброс топлива на европейские самолеты.

Чиновники указывают, что инциденты также происходят на критически важной инфраструктуре в Европе – опасность становится настолько высокой, что может побудить НАТО задействовать положение о коллективной обороне. Местом вероятного столкновения между Россией и Альянсом называют Балтийское море. При этом сейчас на Западе уверяют, что стараются не эскалировать ситуацию.

"Для западных демократий планка для ответа тем же – тайными действиями внутри России – чрезвычайно высока. Вместо этого правительства должны сосредоточиться на повышении устойчивости, смягчении ущерба и расширении своих возможностей по сдерживанию Москвы", – указано в статье.

Ранее генсек НАТО Рютте заявил, что Россия восстанавливает свои силы в украинском конфликте гораздо быстрее, чем ожидалось.