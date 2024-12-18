Экстренные службы подняты по тревоге

Сегодня, 18 декабря, украинские боевики напали на мирную Ростовскую область. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по этому субъекту Российской Федерации. По данным источников Shot, целью атаки стал город Каменск-Шахтинский. Сообщается, что в числе выпущенных ракет были и печально известные американские ATACMS.

Благодаря слаженной работе российских систем противовоздушной обороны все десять запущенных ракет были успешно сбиты. Однако на хуторе Малая Каменка в результате падения обломков одного из вражеских снарядов произошел пожар в жилом доме на улице Первомайской. На место оперативно прибыли экстренные службы, которые потушили возгорание и устраняют последствия инцидента.

К счастью, жертв и пострадавших в результате атаки нет. Власти уточняют детали происшествия, а специалисты продолжают осматривать территорию, чтобы убедиться в отсутствии других повреждений.

Инцидент стал очередным подтверждением эскалации со стороны украинских властей, которые все чаще используют оружие, предоставленное Западом, для атак на российские территории. Наши власти ранее уже обещали дать соответствующий ответ на подобные провокации.

К слову, ранее был раскрыт план Евросоюза после завершения спецоперации.