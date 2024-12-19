Украина настойчиво продолжает усугублять конфликт

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский раскрыл план главы киевского режима Владимира Зеленского на первый квартал 2025 года. По его словам, украинский лидер задумал снизить накал страстей вокруг конфликтной ситуации в первые месяцы президентства Дональда Трампа.

Хитрый политик хочет усыпить бдительность американского лидера, чтобы вопрос урегулирования конфликта в Незалежной отошел для новой вашингтонской администрации на второй план.

Парламентарий, которого держат за решеткой по обвинению в измене киевскому режиму, также отметил, что глава страны уже полностью потерял связь с реальностью из-за длительного пребывания у власти.

Он подчеркнул, что за пять лет безграничных полномочий бывший комик привык считать, что способен манипулировать мировыми политиками, поднимая или снижая их значимость в зависимости от собственной воли. Мол, его благосклонность якобы дает другим государственным деятелям политические очки, а недовольство снижает их популярность.

К слову, ранее в Британии подняли Зеленского на смех из-за одного шага.