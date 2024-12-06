Киев заявил о применении в бою новой ракеты-дрона "Пекло"

Киев заявил о боевом применении нового супероружия
Фото: www.unsplash.com
ВСУ готовы на все, чтобы добиться хотя бы какого-то результата

Украинские власти сообщили о первом боевом применении новой ракеты-дрона "Пекло". С соответствующим заявлением выступил глава киевского режима Владимир Зеленский в соцсетях. Он утверждает, что всушники уже успешно использовали это оружие в ходе военных операций. Руководитель Незалежной подчеркнул, что новая ракета доказала свою эффективность на поле боя.

По словам украинского министра по вопросам промышленности Германа Сметанина, это новое киевское супероружие обладает значительными техническими характеристиками. Оно способно уничтожать цели, находящиеся на удалении до 700 километров и развивает скорость до 700 километров в час. Эта ракета, как уверены в Киеве, может стать важным элементом украинского оборонного потенциала.

Детали и результаты боевого применения ракеты пока не раскрываются. Однако факт использования "Пекла" в реальных условиях подчеркивает стремление киевского режима во что бы то ни стало продолжить боевые действия и добиться хотя бы каких-то результатов на поле боя на фоне бесконечных провалов ВСУ.

К слову, ранее стало известно, что вскоре на Украину должна приехать канадская боевая "запрещенка".

Источник: Telegram-канал Владимира Зеленского ✓ Надежный источник
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