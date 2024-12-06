Баранец: один звонок Герасимова поставил на место США и Украину

Американцы вняли российскому предупреждению

Военный эксперт Виктор Баранец обратил внимание на интересное совпадение: буквально через шесть дней после удара "Орешником" глава российского Генштаба Валерий Герасимов позвонил американскому коллеге Чарльзу Брауну. Широко о состоявшемся контакте не объявляли, но вскоре после этого удары ATACMS по российской территории неожиданно прекратились.

Баранец полагает, что это не просто так – Герасимов позвонил Брауну и поставил на место США вместе с Украиной. По его мнению, между военными в действительности состоялся довольно серьезный разговор, хотя общественности выдали лишь "обертку" о том, что они обсуждали возможности "избежать военных просчетов" между Москвой и Вашингтоном.

"Ну а теперь переведем все на нормальный русский язык: разговор мог идти об ударах американскими ракетами ATACMS вглубь России (по Брянской и Курской областям) и о том, что это не останется безнаказанным", – указывает эксперт.

Он отметил, что реакция американцев на состоявшуюся беседу до конца неизвестна, однако с тех пор никаких ударов дальнобойными ракетами зафиксировано не было. Баранец допускает, что в США могли испугаться прилета российского "Орешника" по базам НАТО в Европе.

Ранее в Белом доме заявили, что готовят финальный санкционный удар по России до тех пор, пока Джо Байден находится на посту президента США. Также они намерены экстренно предоставить еще один пакет помощи Украине, чтобы дать ей более выгодные военные позиции.