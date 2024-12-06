Guardian: Белый дом решил нанести финальный удар по России до ухода Байдена

Белый дом принял решение об экстренном ударе по России
Фото: unsplash.com
Американцы намерены успеть до того, как Трамп взойдет пост

Вашингтон в последнюю минуту разработал стратегию "по укреплению позиций Украины", которая включает в себя огромное количество военной помощи и новые масштабные санкции против России. Такое заявление сделал советник по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга по итогам встречи с представителем офиса Зеленского Андреем Ермаком.

США решили нанести экстренный удар по России за месяц до инаугурации Дональда Трампа и ухода Джо Байдена с поста, поскольку опасаются, что новый президент представит совершенно новую американскую стратегию в отношении украинского конфликта.

Ожидается, что в новом пакете помощи Вашингтон передаст сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники к середине января. Также американцы обещают поддерживать Украину в кадровом вопросе, предлагая обучать новых солдат на объектах за пределами украинской территории. Это идет вместе с почти одобренными 20 млрд долларов в виде кредитов, которые возьмут из прибыли от иммобилизованных российских суверенных активов.

"Соединенные Штаты связывают эти меры с рядом новых санкций, которые будут введены в ближайшие недели, с целью усложнить возможности России продолжать военные действия и усилить позиции Украины за столом переговоров, которые могли бы заложить основу для будущего урегулирования", – указывают журналисты.

Ранее стало известно о готовности Киева начать переговоры с Москвой, чтобы заключить мирный договор. Для обсуждения этого вопроса глава офиса Зеленского Ермак встретился с представителями команды Трампа, сообщив, что Украина готова пожертвовать своими территориями ради окончания конфликта.

Источник: The Guardian
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