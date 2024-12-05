Поведение Байдена на саммите в Африке привело к скандалу

Поведение Байдена на саммите в Африке привело к скандалу
Джо Байден. Кадр видео
Лидера обвинили в неуважении к другим государствам

Уходящий президент США Джо Байденуснул во время встречи с лидерами африканских стран в Анголе. 82-летний лидер несколько раз закрывал глаза на продолжительное время, когда выступали делегаты. 

На кадрах, опубликованных в СМИ, американский глава сперва  держит левую руку у рта и закрывает глаза примерно на 20 секунд. Во второй раз он положил голову на левую руку, расположив указательный и средний пальцы между левым глазом, а также наклонив все тело в сторону. Так он отдыхал не менее 45 секунд, прежде чем медленно открыть глаза.

Инцидент спровоцировал скандал. В Сети начали критиковать лидера за неуважение к странам, у которых и без того непростые исторические отношения с США. Некоторые предположили, что Байден попросту перед заседанием был вымотан вопросами о своем сыне, ранее помилованном по его указу.

Этот случай не стал первым, когда глава США заснул на публичном мероприятии. Известно, что в ноябре 2021 года он задремал перед своим выступлением на конференции ООН по изменению климата в Глазго. Из-за этого избранный президент Дональд Трамп прозвал его "Сонный Джо". 

Источник: Metro
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