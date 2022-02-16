Журналист Гордон собрался на "войну" с русскими и президентом России

Украинский пропагандист Дмитрий Гордон заявил, что вывез всю свою родню за границу, поскольку они мешают ему бороться с русскими. Об этом скандально известный эпатажными речами телеведущий рассказал в эфире канала "Украина 24".

Пан Гордон похвастался тем, что уже восемь лет он борется с президентом РФ Владимиром Путиным, российским "имперским мышлением" и пропагандой. Тем, чем не занимается государство, подчеркнул украинец.



Решение об отправке семьи за пределы Незалежной, включая отца, тестя и детей, он назвал необходимостью. По его словам, до тех пор, пока родичи находились в Киеве, он не мог вести борьбу с "агрессором". С ним на родине осталась только его жена.

"Я являюсь личным врагом Путина. Я понимаю, что удар может быть нанесен по моей семье, если они окажутся в Киеве. Я не могу бороться со связанными руками. Я должен думать о борьбе", – заметил пан Гордон.

Напомним, западные таблоиды анонсировали "вторжение" России на Украину в ночь на среду, 16 февраля. Причем Москва якобы будет атаковать украинскую территорию с воздуха, моря и на суше.

Жаждущее хлеба и зрелищ агентство Reuters даже запустило прямую трансляцию под громким названием "Вид на Майдан в Киеве на фоне российско-украинского кризиса". В результате всю ночь в эфире демонстрировались кадры спокойной украинской столицы. Также в трансляцию прорвался гимн СССР, а утром перед камерой агентства завис дрон со смешным объявлением о продаже гаража.

