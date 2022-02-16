Звезда попала в немилость у блогеров из-за поездки в Крым

Украинская исполнительница Алина Паш, одержавшая победу по итогам Национального отбора для участия в "Евровидении-2022", отказалась участвовать в конкурсе и представлять страну. Артистка рассказала об этом в социальных сетях, заявив, что не желает "войны и хейта".

Ранее стало известно, что после победы Паш оказалась в центре скандала: ей припомнили поездку в Крым и Москву. Исполнительница оказалась на сайте "Миротворца", куда местные правоохранительные органы включили ее за "сознательное нарушение государственной границы". Алина позднее столкнулась с угрозами в свой адрес.

Паш призналась, что не собирается ни с кем воевать – у нее нет ресурсов для противостояния поднявшейся против нее информационной волне.

"Я не хочу в дальнейшем оставаться в этой грязной истории. Скрепя сердце я решила снять свою кандидатуру с "Евровидения" как представительница Украины. Мне очень жаль", – написала певица.

О поездке в Крым выяснилось после победы вокалистки в нацотборе. Затем Паш обвинили в фальсификации документов о пересечении границы. Ряд блогеров утверждают, что артистка прилетела в Крым на российском самолете. Организаторам же, которые пытались разобраться в истории, заявили, что вся информация уже уничтожена по причине истечения пятилетнего сркоа хранения. Алина же обвиняет в фальсификации своего директора, неведомым образом доставшего справку. Певица его уволила.

Звезда уже побывала в центре скандала три года назад из-за пресловутой поездки в Крым – волна негодования поднялась после ее выступления перед президентом Зеленским на Дне независимости.