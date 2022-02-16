Западники накачивают Незалежную старым вооружением

Власти Эстонии собрались поставить Украине для обороны от мифического "вторжения" России "рухлядь" в виде произведенных в СССР 122-милиметровых гаубиц. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

В ходе сегодняшнего традиционного брифинга дипломат посвятила часть выступления теме накачки Западом киевского режима разнообразным вооружением. Она выразила сомнение, что все это делается ради мира в Незалежной.

Касаясь конкретно помощи Эстонии, Захарова заметила, что вышеупомянутые гаубицы были произведены еще в Советском Союзе. В свое время они находились в распоряжении армии ГДР, а после объединения Германии немцы их передали Финляндии в 1990-х годах. А Хельсинки, в свою очередь, отдали советские гаубицы Таллину в 2009-ом.

"Но для Украины то ничего не жалко! Как не помочь другу в сложный момент, рухлядь не подарить? Широкий эстонский жест. Вот это я понимаю, дружба", – подчеркнула с сарказмом дипломат.

Также она сообщила, с начала уже текущего года в Киеве приземлились свыше 40 американских военно-транспортных самолетов. А с 2014-го Вашингтон потратили на военную помощь киевскому режиму $2,7 миллиарда.

Отметим, что и украинские эксперты давно указывают на то, что Незалежной поставляют старое вооружение, срок годности которого или уже вышел, или близок к тому.



Напомним, коллективный Запад подготовил украинцам "вторжение" россиян. Накануне агентство Reuters, в преддверии "нападения" в ночь на 16 февраля, придуманное западными СМИ, даже запустило прямую трансляцию под громким названием "Вид на Майдан в Киеве на фоне российско-украинского кризиса".

В итоге сами украинцы разными способами троллят своих заграничных партнеров.

