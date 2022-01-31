США прислали Украине просроченные комплексы Javelin - журналист

США прислали Украине просроченные комплексы Javelin - журналист
Фото: Ukrainian Defense Ministry / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
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Пентагон случайно раскрыл информацию о партии "оборонной" помощи Киеву

Нынешние друзья обновленной Украины на фоне западной истерики по поводу мифического вторжения России в соборную под шумок поставляют киевскому режиму вооружение, которое следовало бы сдать в утиль или перековать на орала.

Так, просроченной оказалась очередная партия противотанковых ракетных комплексов Javelin, переданных Незалежной в рамках оборонной помощи со стороны США.

Об этом рассказал NEWS.ru военкор из ДНР Дмитрий Астрахань. Информация о непригодности ПТРК вскрылась из-за фотографий, которые опубликовал Пентагон.

По словам журналиста, на одном из снимков с погрузки партии ракет виден номер контракта DAAH0100C0108. Его можно обнаружить из открытых источников в интернете, согласно которым он был заключен в 2003 году.

"Любое оружие подобной конструкции чувствительно к температуре хранения и сроку годности. Именно поэтому в мануале указана проверка срока, и он ограничен 10 годами. А не 20, как на ракете NLAW, например", – пояснил Астрахань.

Следовательно, считает военкор, американцы послали украинцам просроченные Javelin, использование которых может быть опасным.

Ранее в январе бывший сотрудник СБУ Владимир Мулык в эфире телеканала "Первый независимый" также обратил внимание на западное старье, сбрасываемое со складов Незалежной. Тогда речь шла о "помощи" британцев, приславших для ВСУ противотанковые комплексы с заканчивающимся сроком годности.

Даже становится тревожно за украинских воинов после сообщений Берлина о поставке Киеву 5 тысяч касок.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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