Россия "угрожала" Украине войной - постпред США при ООН

Россия "угрожала" Украине войной - постпред США при ООН
Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
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Дипломат не стала приводить доказательства в пользу сказанного

Российская Федерация неким образом "угрожала" началом военной кампании на территории Украины, чтобы ее требования по гарантиям безопасности были выполнены. Соответствующее заявление сделала сегодня, 31 января, постоянный представитель Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Грифилд, выступая на заседании Совбеза по ситуации, связанной с Украиной.

По мнению американского представителя, Москва угрожает наступлением на Украину и в последнее время. Однако дипломат не стала уточнять, в чем заключается угроза.

Вместе с тем американский постпред заявляет, что Российская Федерация направила в сторону Белоруссии порядка пяти тысяч военнослужащих вместе с баллистическими ракетами, специальные подразделения и силы противовоздушной обороны.

Томас-Грифилд выразила надежду, что Москва откажется от "агрессии" и сможет урегулировать ситуацию дипломатическим путем. Также американский дипломат подчеркнула, что Соединенные Штаты не желают провоцировать вооруженный конфликт из-за Украины.

Заседание Совбеза ООН проходит в Нью-Йорке по инициации американской стороны 31 января. Постпред США указывала, что надеется привлечь внимание к "угрожающему поведению" со стороны Кремля в отношении Киева. А заместитель постпреда России Дмитрий Полянский заявил, что инициатива Вашингтона носит для Штатов сугубо рекламный характер – таким образом, США лишь позорят репутацию Совета безопасности, уверен дипломат.

Ранее Томас-Гриффилд угрожала России нанесением "военного удара" в случае агрессии в отношении Украины.

Источник: RT ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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