Курс рубля
- США устроят в марте "сюрприз" для рубля – эксперт
- Россиянам рекомендовали скорее избавиться от наличных долларов
- Курс евро резко подскочил
В круглосуточную трансляцию "Вид на Майдан в Киеве на фоне российско-украинского кризиса", которую запустило агентство Reuters, влетел в центр видеокамеры и завис дрон с объявлением о продаже гаража на Соломенке.
В соцсетях этот пролет на фоне истерики коллективного Запада и властей Незалежной вызвал смех.
"Иностранцы: запустим трансляцию, шоб видеть как Путин нападэ. Украинцы: продам гараж. Обожаю", – написал в телеграм-канале пользователь "наглый".
В комментариях под постом люди оценили юмор инициаторов запуска дрона (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):
"Хлеба и зрелищ?", "Путин захватил телеэфир пиндосов)", Не огорчайтесь, украинцы. Путин всегда опаздывает, даже на переговоры, уж не говоря об оккупациях и вторжениях", "Как Путин нападэ, там же стена Яцюка?", "С юмором у нас в Украине все нормально".
В свою очередь портал APnews внимательно присмотрелся к номеру телефона, который указан в объявлении на дроне и пришел к выводу, что он принадлежит посольству России.
Добавим, ранее в трансляцию Reuters с Майдана "ворвался" гимн СССР. Как заметили авторы аккаунта "Смотри", вероятно, кто-то таким образом "решил поиронизировать над тем, что Россия все таки напала на Украину".
Неработающим пожилым людям придется сделать выбор, какими деньгами пожертвовать
В Вашингтоне уверены, что Пекин не сможет помочь Москве