"Продам гараж": в трансляцию "вторжения" в центре Киева влетел частный дрон - видео

"Продам гараж": в трансляцию "вторжения" в центре Киева влетел частный дрон - видео
Фото: Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Украинцы начали шутить над инициативой Reuters в прямом эфире

В круглосуточную трансляцию "Вид на Майдан в Киеве на фоне российско-украинского кризиса", которую запустило агентство Reuters, влетел в центр видеокамеры и завис дрон с объявлением о продаже гаража на Соломенке.

В соцсетях этот пролет на фоне истерики коллективного Запада и властей Незалежной вызвал смех.

"Иностранцы: запустим трансляцию, шоб видеть как Путин нападэ. Украинцы: продам гараж. Обожаю", – написал в телеграм-канале пользователь "наглый".

В комментариях под постом люди оценили юмор инициаторов запуска дрона (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Хлеба и зрелищ?", "Путин захватил телеэфир пиндосов)", Не огорчайтесь, украинцы. Путин всегда опаздывает, даже на переговоры, уж не говоря об оккупациях и вторжениях", "Как Путин нападэ, там же стена Яцюка?", "С юмором у нас в Украине все нормально".

В свою очередь портал APnews внимательно присмотрелся к номеру телефона, который указан в объявлении на дроне и пришел к выводу, что он принадлежит посольству России.


Добавим, ранее в трансляцию Reuters с Майдана "ворвался" гимн СССР. Как заметили авторы аккаунта "Смотри", вероятно, кто-то таким образом "решил поиронизировать над тем, что Россия все таки напала на Украину".


Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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