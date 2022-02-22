После призывов США к Зеленскому покинуть Киев из Борисполя вылетел загадочный самолет

После призывов США к Зеленскому покинуть Киев из Борисполя вылетел загадочный самолет
Владимир Зеленский. Фото: Lu Yang/XinHua/www.globallookpress.com
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Воздушное судно без опознавательных знаков в экстренном порядке покинуло киевский аэропорт "Борисполь". Об этом стало известно 22 февраля.

Позднее, однако, появилась информация, что речь идет о пассажирском лайнере "Боинг-737", который следует в сторону Амстердама. Судно принаделжит "Международным авиалиниям Украины" с ожидаемым временем прибытия в 11:54. Однако у самолета по неизвестным причинам нет коммуникационных позывных.

В этой связи вспоминается заявление американских средств массовой информации, прозвучавшее накануне: Белый дом призвал украинского лидера Владимира Зеленского покинуть столицу Незалежной ради своей же безопасности. 

Так, NBC сообщает, что администрация Соединенных Штатов обсудила с украинскими коллегами вариант вылета Зеленского из Киева в случае эскалации ситуации в стране. 

По словам Джона Хербста, бывшего посла США на Украине, Киев предпринял меры для того, чтобы правительство могло работать в прежнем режиме в случае нападения. Однако дипломат не стал уточнять, куда будет эвакуирован кабинет министров. 

"Насколько я понимаю, они разработали планы на случай непредвиденных обстоятельств для сохранения правительства", – заявил Хербст.

А Совете национальной безопасности Украины отказались давать комментарии по поводу обсуждения планов Зеленского между официальными лицами США и Украины в случае вторжения России. Однако, утверждает источник, один из них предполагал переезд президента Украины во Львов.

В Белом доме между тем подтвердили, что 21 февраля Зеленский беседовал по телефону с американским коллегой Джо Байденом.

Источник: Flightradar24 ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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