Журналисты попали под обстрел в ДНР

Журналисты попали под обстрел в ДНР
Фото: James Sprankle/dpa/www.globallookpress.com
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Среди репортеров оказался блогер американского происхождения

Группа российских журналистов попала под обстрел на трассе, ведущей в город Горловка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА "Новости" во вторник, 22 февраля. 

Среди представителей СМИ был внештатный фотограф агентства, а также проживающий в ДНР блогер американец Патрик Ланкастер.

"Украина обстреляла место ночного взрыва бомбы",

– уточнил Ланкастер. 

Никто из репортеров, к счастью, в этот раз не пострадал. А вот местным жителям так не повезло. Утром 22 февраля три человека погибли из-за подрыва бомбы на дороге Горловка – Донецк, сообщает ИА "Новороссия". По предварительной версии, самодельное взрывное устройство здесь подложили диверсанты. Глава СК РФ Александр Бастрыкин уже поручил расследовать это преступление.

В последние дни Горловка подвергается усиленным атакам с украинской стороны. Последствия одного из обстрелов показал в своем телеграм-канале глава местной  администрации Иван Приходько.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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