Киев не собирается мириться с ситуацией

Представитель президентской фракции "Слуга народа", глава постоянной делегации Украны в парламентской ассамблее Североатлантического альянса Егор Чернев заявил, что после признания Российской Федерацией Донецкой и Луганской народной республик не исключено введение военного положения со стороны Украины в двух областях.

Украинский парламентарий заявил, выступая перед журналистами, что речь идет о части Донбасса, которая остается подконтрольной для Киева (политик использовал формулировку "Донецкая и Луганская области" – прим. ред.). По мнению Чернева, такое решение будет абсолютно правильным для Верховной рады.

Разворачивающуюся ситуацию на фоне произошедших событий украинский депутат считает давлением в адрес Киева с применением элементов психологического характера. Чернев полагает, что с таким же давлением столкнулся и Запад – Москва машет перед ним своими требованиями о выполнении Минских соглашений..

"Таким образом, каким их видят в Кремле. Для нас это неприемлемо. Поэтому повышаются ставки, которые можно считать приглашением к очередному раунду переговоров. Мол, смотрите, мы их признаем, что вы ответите на это? Готовы ли к капитуляции?" – считает представитель "Слуги народа".

Однако, предупредил Чернев, Киев не согласится ни на какие уступки, включая требования о неприсоединении к Североатлантическому альянсу, так как считает евроатлантические устремления своим суверенным правом.



По мнению военного эксперта Сергея Леонкова, российский миротворческий контингент, который официально вводится в ЛДНР, изменит настроения в Киеве, однако провокационные действия в адрес РФ приведут к развитию открытого военного конфликта по сценарию с августом 2008 года в Грузии.