У президента Украины явно есть повод дял беспокойства

В настоящее время самым главным пунктом каждого указа по признанию ЛДНР остается четвертый (2+2). В соответствии с положениями документа, подписанного президентом Российской Федерации, миротворческий контингент официально вводится на территорию независимых государств, указал военный эксперт Алексей Леонков.

Четвертый пункт обоих указов, о которых сообщает специалист, возлагает на Министерство обороны РФ задачу по осуществлению вооруженными силами функций, нацеленных на поддержание мира в регионе.

Таким образом, отмечает Леонков, речь идет об официальном вводе миротворцев. Однако провокационные действия в адрес контингента могут легко изменить ситуацию: Кремль будет расценивать подобный акт по примеру августа 2008 года в Южной Осетии.

Однако, заметил эксперт, на тот момент у Российской Федерации отсутствовал "прошлый опыт", о чем, кстати, говорил на заседании Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"Так что пора Зеленскому выбирать красивый жовто-блакитный галстук", – заключил Леонков в своем Telegram-канале.

Медведев в ходе выступления в Совбезе заявил, что Соединенные Штаты желают поставить РФ в безвыходное положение, а украинские власти не видят необходимости в реинтеграции Донбасса. Позиция Запада будет сводиться к угрозам и шантажу. Дальнейшее развитие ситуации, вероятнее всего, грозит запредельным давлением в адрес Кремля, однако санкционный опыт не проходит бесследно. В поддержку своего тезиса зампред Совбеза привел опыт признания Абхазии с Южной Осетией как независимых государств. Что касается Донбасса, то там проживают 800 тысяч граждан России.