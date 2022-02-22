Парламентарию помог большой стаж работы в политике

Тот факт, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский еще в декабре 2021 года смог предсказать развитие событий в Донбассе с точностью до дня, свидетельствует о его способности как опытного политика анализировать поступающую информацию и делать правильные выводы. Об этом заявил политолог Андрей Суздальцев.

По его мнению, Жириновский наверняка постоянно получает сведения из разных источников, и на основе этих инсайдов он мог спрогнозировать, когда кризис в ЛНР и ДНР достигнет пиковых значений и как на это отреагирует Москва.

"Я не говорю о том, что он уже в декабре знал все до минуты, но российские власти придерживаются определенных сценариев, которые он, как человек долго находящийся в политике, мог просчитать",

– пояснил Суздальцев в комментарии "Ленте".

О том, что Украина откажется от мирного урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений и что в связи с этим 22 февраля 2022 года Россия решится на кардинальные шаги, Жириновский предупредил два с лишним месяца назад.

Напомним, ровно семь лет назад на Украине произошел госпереворот. 21 февраля 2014 года президент Украины Виктор Янукович на фоне массовых беспорядков и под давлением западных лидеров подписал соглашение с оппозицией об урегулировании ситуации. Несмотря на это ему пришлось в тот же день покинуть Киев, и уже 22 февраля Верховная рада объявила о лишении Януковича полномочий главы государства, а 23 февраля 2014 г. спикер Рады Александр Турчинов отменил законы о предоставлении русскому языку официального статуса в ряде регионов страны. Луганск и Донецк новую власть в Киеве так и не признали.

Спустя семь лет, в понедельник, 21 февраля 2022 г., президент РФ Владимир Путин подписал Указ о признании независимости ЛНР и ДНР. Во вторник, 22 февраля, Госдума ратифицировала договоры о дружбе с этими республиками. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что Владимир Жириновский очень хотел выступить на эту тему с трибуны парламента, но врачи пока не отпустили его из больницы.

О госпитализации 75-летнего политика стало известно в начале февраля, сейчас он идет на поправку.