В партии поблагодарили россиян за слова поддержки

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский остается под присмотром врачей, но ему уже лучше. Об этом сообщил в пятницу, 18 февраля, заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Ярослав Нилов.

"Владимир Вольфович идет на поправку, но пока ему еще требуется наблюдение",

– рассказал депутат РИА "Новости". Он поблагодарил всех врачей, а также россиян, которые "шлют теплые слова" в адрес лидера либерал-демократов.

Жириновский попал в Центральную Клиническую Больницу Москвы 2 февраля после инфицирования COVID-19. Спустя некоторое время в интернете стали появляться разные домыслы о состоянии здоровья 75-летнего политика. В партии призвали не верить слухам.

"Мы рассчитываем, что скоро он сам выступит перед журналистами и лично ответит на все вопросы, возникшие за это время",

– говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЛДПР 15 февраля.

Напомним, что в той же больнице находится сейчас и руководитель другой крупной оппозиционной партии России – Геннадий Зюганов. На днях он сообщил, что выписывается, но потом оказалось, что он поспешил с этим заявлением: врачи ЦКБ решили еще несколько дней понаблюдать за состоянием 77-летнего пациента. Об этом рассказал внук главы КПРФ Леонид Зюганов.