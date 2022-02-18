Депутат фракции ЛДПР рассказал о состоянии Жириновского

Депутат фракции ЛДПР рассказал о состоянии Жириновского
Владимир Жириновский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В партии поблагодарили россиян за слова поддержки

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский остается под присмотром врачей, но ему уже лучше. Об этом сообщил в пятницу, 18 февраля, заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Ярослав Нилов.

"Владимир Вольфович идет на поправку, но пока ему еще требуется наблюдение",

– рассказал депутат РИА "Новости". Он поблагодарил всех врачей, а также россиян, которые "шлют теплые слова" в адрес лидера либерал-демократов.

Жириновский попал в Центральную Клиническую Больницу Москвы 2 февраля после инфицирования COVID-19. Спустя некоторое время в интернете стали появляться разные домыслы о состоянии здоровья 75-летнего политика. В партии призвали не верить слухам.

"Мы рассчитываем, что скоро он сам выступит перед журналистами и лично ответит на все вопросы, возникшие за это время",

говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЛДПР 15 февраля.

Напомним, что в той же больнице находится сейчас и руководитель другой крупной оппозиционной партии России – Геннадий Зюганов. На днях он сообщил, что выписывается, но потом оказалось, что он поспешил с этим заявлением: врачи ЦКБ решили еще несколько дней понаблюдать за состоянием 77-летнего пациента. Об этом рассказал внук главы КПРФ Леонид Зюганов.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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