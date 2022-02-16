Зюганова не отпустили из больницы: внук лидера КПРФ рассказал о состоянии деда

Зюганова не отпустили из больницы: внук лидера КПРФ рассказал о состоянии деда
Геннадий Зюганов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Самочувствие политика позволяет ему работать

Лидер Коммунистической партии России Геннадий Зюганов по-прежнему остается в стационаре под наблюдением врачей. Об этом сообщил его пресс-секретарь Александр Ющенко днем в среду, 16 февраля.

Сам Геннадий Андреевич утром заявил журналистам, что нормально себя чувствует и его выписали. Но как оказалось, политик поспешил попрощаться с ЦКБ – медики не отпустили 77-летнего пациента домой.

"Курс профилактического лечения он прошел, чувствует себя отлично, готов выписаться, но врачи решили еще денек-два посмотреть",

– приводит "МК" слова Ющенко.

Внук лидера КПРФ Леонид Зюганов подтвердил, что дед в больнице, но в целом в порядке.

"Не было ничего критичного. Он то ли с ОРВИ, то ли с чем-то поступил, все это раздули – "страшный коронавирус"! Вообще, он планово всегда ложится – в его возрасте, сами понимаете",

пояснил Леонид в разговоре с Daily Storm. Он заверил, что буквально накануне беседовал с дедушкой по телефону, голос у него был "очень бодрый", и обсуждали они не здоровье, а "политические истории".

Зюганова госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве на прошлой неделе. Как сообщалось, там же проходит лечение его коллега, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По поводу состояния Жириновского сообщения поступают самые разные, однако в партии утверждают, что Владимир Вольфович идет на поправку, работает удаленно и скоро устроит пресс-конференцию.

Источник: МК ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров

Пенсионеры могут остаться без льгот

Неработающим пожилым людям придется сделать выбор, какими деньгами пожертвовать

Псаки озвучила условия победы США над Россией

В Вашингтоне уверены, что Пекин не сможет помочь Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей