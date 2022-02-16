Самочувствие политика позволяет ему работать

Лидер Коммунистической партии России Геннадий Зюганов по-прежнему остается в стационаре под наблюдением врачей. Об этом сообщил его пресс-секретарь Александр Ющенко днем в среду, 16 февраля.

Сам Геннадий Андреевич утром заявил журналистам, что нормально себя чувствует и его выписали. Но как оказалось, политик поспешил попрощаться с ЦКБ – медики не отпустили 77-летнего пациента домой.

"Курс профилактического лечения он прошел, чувствует себя отлично, готов выписаться, но врачи решили еще денек-два посмотреть",

– приводит "МК" слова Ющенко.

Внук лидера КПРФ Леонид Зюганов подтвердил, что дед в больнице, но в целом в порядке.

"Не было ничего критичного. Он то ли с ОРВИ, то ли с чем-то поступил, все это раздули – "страшный коронавирус"! Вообще, он планово всегда ложится – в его возрасте, сами понимаете",

– пояснил Леонид в разговоре с Daily Storm. Он заверил, что буквально накануне беседовал с дедушкой по телефону, голос у него был "очень бодрый", и обсуждали они не здоровье, а "политические истории".

Зюганова госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве на прошлой неделе. Как сообщалось, там же проходит лечение его коллега, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По поводу состояния Жириновского сообщения поступают самые разные, однако в партии утверждают, что Владимир Вольфович идет на поправку, работает удаленно и скоро устроит пресс-конференцию.