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Сегодня, 11 февраля, стало известно о госпитализации лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Такая информация распространяется в информационном пространстве.
Как отмечает "Интефакс", в последнее время у Геннадия Зюганова были признаки простудного заболевания. Для того чтобы защитить его здоровье, политика в профилактических целях отправили в больницу.
Соответствующий совет лидеру КПРФ дали его лечащие врачи. Политик учел тяжелую эпидемиологическую обстановку в стране и решил последовать их рекомендации.
Напомним, ранее в больницу попал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По некоторым данным, политика могут отправить на лечение в Израиль.
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