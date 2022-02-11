Политик проведет в больнице несколько дней

Сегодня, 11 февраля, стало известно о госпитализации лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Такая информация распространяется в информационном пространстве.



Как отмечает "Интефакс", в последнее время у Геннадия Зюганова были признаки простудного заболевания. Для того чтобы защитить его здоровье, политика в профилактических целях отправили в больницу.

Соответствующий совет лидеру КПРФ дали его лечащие врачи. Политик учел тяжелую эпидемиологическую обстановку в стране и решил последовать их рекомендации.

Напомним, ранее в больницу попал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По некоторым данным, политика могут отправить на лечение в Израиль.