Жириновского могут отправить на лечение в Израиль - СМИ

Жириновского могут отправить на лечение в Израиль - СМИ
Владимир Жириновский. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Окружение лидера либеральных демократов рассматривает несколько вариантов отправки политика за границу

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского, попавшего в ЦКБ с коронавирусом, могут отправить на лечение в Израиль. Об этом сообщает издание URA.RU  со ссылкой на источник, близкий к партии.

Отмечается, что это один из нескольких возможный вариантов.

"Понятное дело, что сейчас вся отечественная медицина будет бороться за спасение жизни Владимира Вольфовича. Однако соратники, семья и спонсоры лидера ЛДПР не исключают и вариант с его перевозкой за границу", – сказал собеседник издания.

По его информации, политика предполагается отправить в Израиль или Германию. Источник агентства особо подчеркнул, что подобное решение никак не связано с недоверием к российской системе здравоохранения.

Ранее в среду, 9 февраля стало известно, что Жириновский попал в больницу, заразившись несколько дней назад новым коронавирусным штаммом "омикрон". Также появилась информация о подключении 75-летнего политика к ИВЛ, поскольку у него 50-75% поражение легких.

Между тем, в Минздраве РФ указали, что состояние Владимира Вольфовича "стабильное, ему оказывается вся необходимая помощь", передает РИА "Новости".

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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