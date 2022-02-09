Окружение лидера либеральных демократов рассматривает несколько вариантов отправки политика за границу

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского, попавшего в ЦКБ с коронавирусом, могут отправить на лечение в Израиль. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на источник, близкий к партии.

Отмечается, что это один из нескольких возможный вариантов.

"Понятное дело, что сейчас вся отечественная медицина будет бороться за спасение жизни Владимира Вольфовича. Однако соратники, семья и спонсоры лидера ЛДПР не исключают и вариант с его перевозкой за границу", – сказал собеседник издания.

По его информации, политика предполагается отправить в Израиль или Германию. Источник агентства особо подчеркнул, что подобное решение никак не связано с недоверием к российской системе здравоохранения.

Ранее в среду, 9 февраля стало известно, что Жириновский попал в больницу, заразившись несколько дней назад новым коронавирусным штаммом "омикрон". Также появилась информация о подключении 75-летнего политика к ИВЛ, поскольку у него 50-75% поражение легких.

Между тем, в Минздраве РФ указали, что состояние Владимира Вольфовича "стабильное, ему оказывается вся необходимая помощь", передает РИА "Новости".

