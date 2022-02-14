В партии быстро отреагировали на новую информацию

У лидера ЛДПР Владимира Жириновского обнаружено воспаление головного мозга. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщил телеграм-канал "112".

"Врачи диагностировали у главы ЛДПР серьезные воспалительные процессы в головном мозге",

– говорится в сообщении. Отмечается, что состояние 75-летнего политика "стабильно тяжелое", он дышит при помощи аппарата "высокопоточной искусственной вентиляции легких (ИВЛ)".

В Либерально-Демократической партии быстро отреагировали на это сообщение. Там подчеркнули, что Жириновский "идет на поправку", общается с помощниками, дает рабочие поручения и остается в курсе последних новостей, поскольку постоянно получает свежую прессу. Однако некоторые "анонимы" усердно пытаются извратить ситуацию и "пичкают читателей новым враньем" о состоянии политика.

"Юристы ЛДПР в связи с этим уже ведут сбор материалов для подачи исков в суд",

– предупредили в партии.



Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что от врачей или официальных представителей Минздрава не поступало никаких сведений об угрозе жизни Жириновского.

"Врачи делают свою работу, наши врачи делают ее превосходно, тьфу-тьфу. Мы все вместе желаем здоровья и Жириновскому, и Зюганову. Скорейшего возвращения в строй",

– приводит РИА "Новости" слова Пескова.

Накануне известный экономист, депутат Михаил Делягин сообщил, что узнал новость о смерти Жириновского. В ЛДПР поспешили опровергнуть эту новость, однако некоторые эксперты считают, что фейки распространяют сами члены ЛДПР, поскольку в партии уже начался передел власти.