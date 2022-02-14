Лидер ЛДПР все еще находится в больнице

Из последних сообщений о состоянии Жириновского стало известно, что политик все еще находится в больнице, и его выписка пока не планируется. Говорится также, что состояние лидера ЛДПР стабильно.

Любопытно, что некоторые считают, что ЛДПР специально сообщает недостоверную информацию о состоянии Владимира Жириновского. По словам государственного деятеля Сергея Маркова, партии выгодно, чтобы по этому вопросу появлялось много фейковых данных, которые не имеют никакого отношения к действительности. Эксперт заявил, что речь в данном случае идет о позиционной борьбе за лидерство внутри ЛДПР.

Владимира Жириновского госпитализировали 2 февраля, диагностировав ему коронавирус. С тех пор о здоровье политика постоянно появляются различные, противоречащие друг другу новости. Так, сначала в СМИ говорилось о том, что лидер ЛДПР идет на поправку и его показатели стабилизировались, а в выходные появилась новость о смерти Жириновского. Об этом сообщил в своем Telegram Михаил Делягин. Эту новость в партии сразу же опровергли, заявив, что данную информацию распространяют мошенники.

Напомним, что о госпитализации Владимира Жириновского стало известно лишь 9 февраля, хотя в больницу лидер ЛДПР попал еще 2 февраля. Политик некоторое время пытался скрыть информацию о своем здоровье. Напомним, Владимир Жириновский привился от коронавируса 8 раз.